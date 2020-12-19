Журналист Лобков отстранен от эфиров на телеканале "Дождь"

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко отстранил от телеэфиров журналиста Павла Лобкова. Об этом корреспондент написал в социальной сети.

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко отстранил от телеэфиров журналиста Павла Лобкова. Об этом корреспондент написал в социальной сети.

Лобков не назвал причину, по которой его отстранили от работы. Журналист указал только на распоряжение главного редактора. Он также дал понять, что будет подробно обсуждать произошедшее только в беседе с близкими друзьями, а подписчикам он предложил по различным вопросам обращаться к нему в личные сообщения.

Руководство телеканала "Дождь" пока не прокомментировало ситуацию, однако СМИ сделали официальные запросы с просьбой прояснить ситуацию и назвать причину отстранения Лобкова.