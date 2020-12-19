Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:39   19 Декабря 2020
Политика

Журналист Лобков отстранен от эфиров на телеканале "Дождь"

Журналист Лобков отстранен от эфиров на телеканале "Дождь"

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко отстранил от телеэфиров журналиста Павла Лобкова. Об этом корреспондент написал в социальной сети.

Лобков не назвал причину, по которой его отстранили от работы. Журналист указал только на распоряжение главного редактора. Он также дал понять, что будет подробно обсуждать произошедшее только в беседе с близкими друзьями, а подписчикам он предложил по различным вопросам обращаться к нему в личные сообщения.

Руководство телеканала "Дождь" пока не прокомментировало ситуацию, однако СМИ сделали официальные запросы с просьбой прояснить ситуацию и назвать причину отстранения Лобкова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дождь #телеканал #лобков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров