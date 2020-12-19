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12:37   19 Декабря 2020
Политика

Президент Белоруссии заявил о важности работы органов госбезопасности

Президент Белоруссии заявил о важности работы органов госбезопасности

Белоруссия отмечает День органов государственной безопасности. С поздравлением к специалистам обратился президент страны Александр Лукашенко.

Глава государства разместил телеграмму на своем сайте. В ней он сказал о важности работы силовиков. Он уверен, что именно от их работы зависит успешное развитие страны, так как специалисты борются с экстремизмом, терроризмом, коррупцией и внешним политическим и военным давлением.

От этого зависят, в том числе, суверенитет и независимость Белоруссии, отметил Лукашенко. Политик напомнил, что сегодня органы государственной безопасности страны обеспечены как научным потенциалом, так и профессиональными сотрудниками.

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#белоруссия #лукашенко #госбезопасность

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