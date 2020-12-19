Прогноз завершению пандемии коронавирусной инфекции дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Прогноз завершению пандемии коронавирусной инфекции дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эпидемиологическая обстановка должна прийти в норму через несколько месяцев. Пандемия коронавирусной инфекции закончится к весне 2021 года. Возможно, это произойдет и раньше. Главный санитарный врач РФ заявила об этом в эфире телеканала "Россия-1".

Последние сведения о борьбе с распространением COVID-19 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания и рекомендации медиков.