12:10 19 Декабря 2020Общество
Стала известна примерная дата окончания пандемии коронавируса
Прогноз завершению пандемии коронавирусной инфекции дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Прогноз завершению пандемии коронавирусной инфекции дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Эпидемиологическая обстановка должна прийти в норму через несколько месяцев. Пандемия коронавирусной инфекции закончится к весне 2021 года. Возможно, это произойдет и раньше. Главный санитарный врач РФ заявила об этом в эфире телеканала "Россия-1".
Последние сведения о борьбе с распространением COVID-19 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания и рекомендации медиков.