Песков объяснил, почему российская вакцина от COVID-19 не нравится Западу

Запад не всегда ведет добросовестную конкуренцию, поэтому предвзято относится к российской вакцине от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Запад не всегда ведет добросовестную конкуренцию, поэтому предвзято относится к российской вакцине от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия "не в моде" у западных стран, потому что является конкурентоспособной страной.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции не нравится Западу не потому, что она плохая. Разработка РФ хорошая и эффективная, поэтому и не устраивает заокеанскую сторону, уточнил Песков.