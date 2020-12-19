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12:01   19 Декабря 2020
Политика

Песков объяснил, почему российская вакцина от COVID-19 не нравится Западу

Песков объяснил, почему российская вакцина от COVID-19 не нравится Западу

Запад не всегда ведет добросовестную конкуренцию, поэтому предвзято относится к российской вакцине от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия "не в моде" у западных стран, потому что является конкурентоспособной страной.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции не нравится Западу не потому, что она плохая. Разработка РФ хорошая и эффективная, поэтому и не устраивает заокеанскую сторону, уточнил Песков.

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