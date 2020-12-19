Фигуристка Навка шокирована деградацией США за последнее двадцатилетие

Российская олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказала свое мнение о Соединенных Штатах Америки.

Российская олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказала свое мнение о Соединенных Штатах Америки.

Татьяна Навка в 90-х годах сменила место жительства с РФ на США. Переехать спортсменка решила, потому что в России не было работы, а Соединенные Штаты предоставили ей отличные условия проживания и контракты. По мнению олимпийской чемпионки, в настоящее время Америка выглядит гораздо хуже.

"Попав в Америку, я была шокирована. Потому что она в какой-то степени даже деградировала. Грязные улицы… Я говорю больше про Нью-Йорк и Нью-Джерси, где я была", — сказала Навка.

Спортсменка также добавила, что Россия по качеству жизни заметно выросла. Города преображаются, появляются дороги, дворцы спорта, как раньше было в Америке, заявила фигуристка.