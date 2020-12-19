Ученые РФ готовы к началу испытаний единой вакцины от COVID-19 и гриппа

Российские специалисты в ближайшее время могут начать доклинические испытания единой вакцины, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции.

Российские специалисты в ближайшее время могут начать доклинические испытания единой вакцины, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов. Медики создали прототип вакцины, который показал хорошую эффективность во время исследований на животных. Были также проведены исследования единой вакцины от кори и коронавируса. Они дали положительный результат — иммунитет к обоим вирусам у организма вырабатывается, уточнил глава "Вектора" на телеканале "Россия-1".

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.