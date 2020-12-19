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11:49   19 Декабря 2020
Политика

Глава МИД РФ обратился в Интерпол из-за боснийской иконы

Глава МИД РФ обратился в Интерпол из-за боснийской иконы

История боснийской иконы, подаренной главе российского МИД Сергею Лаврову, вызывает сомнения. Министр вернет ее дарителям для уточнения всех фактов.

Проверкой подарка займутся сотрудники Интерпола, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ. Лавров получил артефакт от председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Икона была сделана в XVIII веке, ее привезли из Луганска. Позже стало известно, что прокуратура БиГ тоже начала проверку относительно редкого подарка.

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#лавров #интерпол #икона

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