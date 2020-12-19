Депутат Рады рассказал об опасном влиянии проституции на украинок

Проституция "выводит энергию" с Украины, а также негативное влияние на украинских женщин оказывают аборты.

Проституция "выводит энергию" с Украины, а также негативное влияние на украинских женщин оказывают аборты.

Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Это прописано в ведических науках. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии, в частности в Украине", – заявил он.

Это далеко не первое подобное заявление украинского парламентария. Ранее он подверг сомнению существование пандемии коронавируса. Депутаты из партии "Слуга народа" часто попадают в курьезные ситуации. Другой народный избранник этой политической силы во время заседания парламента рассматривал варианты отелей для отдыха за границей, а его коллега выбирал новый автомобиль.