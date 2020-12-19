Депутат Нилов: Госдума много лет пыталась закрыть «Дом-2»

Российские парламентарии безуспешно пытались побороть скандальное телешоу, но получали только ведомственные отписки, рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД РФ Ярослав Нилов.

Борьбу с телепроектом «Дом-2» Госдума РФ вела на протяжении многих лет, рассказал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, парламентарии предлагали телеканалу «ТНТ» добровольно закрыть передачу, но получали отказы, обоснованные «деятельностью в рамках закона».

Законотворцы даже обращались к руководству Московской области с просьбой принять необходимые меры, но добиться закрытия рейтингового шоу не вышло. Причин недовольства законотворец не скрывает: кроме «одибиливания» населения эта передача ничем не занималась, подсаживая на эмоциональную зависимость молодежь и навязывая совершенно чуждые ценности.

«Понимая негативные последствия для общества от данной передачи, мы регулярно требовали закрыть ее — и не только фракция ЛДПР говорила об этом. Этого требовали и общественные организации, и депутаты других фракций. Но все это оставалось без реакции, ссылаясь на "самостоятельную деятельность"», — рассказал Нилов в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

Конец аморальной эпохи

Парламентарий подчеркнул, что большое количество участников телепроекта безвременно ушли из жизни по разным причинам. Также известно, что «выпускники» шоу часто сталкиваются с наркозависимостью, алкоголизмом, уголовным преследованием, тюремным заключением и приобретенными психическими недугами — вряд ли такие герои смогут научить подрастающее поколение чему-то хорошему.

При содействии депутатов или нет, но «Дом-2» все-таки прикроют в конце 2020 года. По информации издания Baza, причиной стал конфликт руководства едва ли высоконравственного телепроекта с Администрацией президента и Роскомнадзором. Недовольство чиновников якобы вызвал скандальный имидж передачи и всего телеканала «ТНТ».

Повышенный интерес к одиозному телевизионному «долгожителю» надзорное ведомство проявляло с марта 2020 года, когда экс-глава РКН Александр Жаров стал гендиректором компании «Газпром-Медиа Холдинг», которой, в том числе, принадлежит телеканал «ТНТ».

«Я наблюдаю реакцию подростков и вижу, что молодежь часами сидит у телевизора вместо того, чтобы заниматься насыщением знаниями, спортом. Сидят и смотрят какую-то чушь по телевизору. А кто продюсеры, какая политика, при чем тут Роскомнадзор — я не хочу даже заниматься изучением этого вопроса», — заключил Нилов.

Отец хайпа

Характерно, что продюсером и главным идейным вдохновителем «Дома-2» с 2004 года был Валерий Комиссаров — «отец хайпа», как он сам себя называет, и по совместительству экс-депутат Госдумы (в 1999-2011 годах). В нижней палате парламента он был председателем комитета по информационной политике и входил в состав правительственной комиссии по развитию радиовещания. По понятным причинам, во времена политической активности Комиссаров старался не афишировать связь со скандальным телепроектом.

«Встречаю его как-то в коридорах Госдумы, говорю: "Валер, ты с ума сошел, ты председатель комитета по информационной политике и делаешь "Дом-2"! А он: "Тихо-тихо, никому не говори"», — рассказал знакомый Комиссарова в комментарии РБК.

Это не первый телепродукт Комиссарова. Еще в девяностых годах прошлого века он запустил известную телепрограмму «Моя семья» с рубрикой «Маска откровения», герой которой прятал лицо от зрителей и рассказывал шокирующие истории, связанные с его жизнью. Для «ТНТ» Комиссаров сделал скандальное ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым — программа фактически стала прародителем нынешних «Пусть говорят», «Мужское/Женское» и подобных форматов на российском ТВ.

И все же «Дом-2» по сроку пребывания на отечественном телевидении и рейтингам «переплюнул» все предыдущие проекты продюсера. Известно, что Комиссаров «очень хорошо» на нем зарабатывал (по словам двух его знакомых). Уточнить этот вопрос у Комиссарова лично корреспондент ПС не смог: по его мобильному номеру ответила женщина, оповестившая, что экс-депутат будет недоступен как минимум в течение пяти дней.

В конце 2007 года создатели шоу открыли съемочную площадку в виде городских квартир — на самом деле производство программы проходило в московском Научно-исследовательском институте технического стекла. По информации РБК, в 2008 году 49% акций НИИ, разработавшего стекла для иллюминаторов космической и военной техники, витрин крупнейших музеев России и саркофага Владимира Ленина в Мавзолее, принадлежали семье Комиссарова. Сегодня институт входит в состав госкорпорации Ростех — об этом сказано на официальном сайте.

В 2014 году «ТНТ» возглавил Игорь Мишин, а телепроект передали под управление другим продюсерам — Комиссаров остался не у дел. Закрыть «телестройку» хотели еще тогда: по словам Мишина, «Дом-2» устарел. Однако рейтинги, несмотря на перманентное падение после 2011 года, более-менее держали проект «на плаву»: под новым руководством шоу перезапустили, поменяв локацию съемок. Новых мощностей хватило на 6 лет — по слухам, теперь проект «переродится» в формате соцсети Tik-Tok.