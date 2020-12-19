Военнослужащий Росгвардии вышел в полуфинал вокального проекта "Голос"

Представитель Центрального округа Росгвардии сержант Кирилл Суслов оказался в числе полуфиналистов популярного ТВ-шоу "Голос". В новый этап он прошел с песней Sway Майкла Бубле.

Представитель Центрального округа Росгвардии сержант Кирилл Суслов оказался в числе полуфиналистов популярного ТВ-шоу "Голос". В новый этап он прошел с песней Sway Майкла Бубле.

Участник команды певицы Полины Гагариной успешно выступил в четвертьфинале. Композицию канадского артиста он исполнил в прямом эфире. Наставница и зрители решили, что Суслов должен остаться в проекте.

Военнослужащий занимается вокалом с детства и сейчас состоит в ансамбле песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии РФ. Суслов неоднократно становился победителем песенных состязаний. В частности, он является лауреатом I степени Международного конкурса Муслима Магомаева и обладателем гран-при армейского международного фестиваля-конкурса "За веру! За Отчизну! За любовь!".

На этапе так называемых "слепых" прослушиваний на "Голосе" Суслов исполнил песню Per te американского певца, номинанта на "Грэмми" Джоша Гробана. Внимание на него обратили сразу двое наставников: Гагарина и Валерий Сюткин.