Замглаву Офиса президента Украины подозревают в коррупции

Подозрения об осуществлении коррупционных схем высказаны в адрес заместителя главы Офиса президента Украины.

Подозрения об осуществлении коррупционных схем высказаны в адрес заместителя главы Офиса президента Украины.

Сотрудник офиса украинского лидера в период работы в компании "УкрБуд" мог совершить должностное преступление и выдать незаконное заключение судебного эксперта, предполагают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Замглавы офиса президента является третьим подозреваемым в указанном преступлении.

Такое действие позволило фирме присвоить 81 млн гривен. Если следствие докажет, что чиновник совершил преступление, то ему будет грозить восемь лет лишения свободы. В настоящее время имя подозреваемого не называется.