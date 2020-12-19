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11:25   19 Декабря 2020
Политика

Замглаву Офиса президента Украины подозревают в коррупции

Замглаву Офиса президента Украины подозревают в коррупции

Подозрения об осуществлении коррупционных схем высказаны в адрес заместителя главы Офиса президента Украины.

Сотрудник офиса украинского лидера в период работы в компании "УкрБуд" мог совершить должностное преступление и выдать незаконное заключение судебного эксперта, предполагают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Замглавы офиса президента является третьим подозреваемым в указанном преступлении.

Такое действие позволило фирме присвоить 81 млн гривен. Если следствие докажет, что чиновник совершил преступление, то ему будет грозить восемь лет лишения свободы. В настоящее время имя подозреваемого не называется.

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#украина #коррупция #офис президента

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