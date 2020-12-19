Комитет спортсменов ВАДА отреагировал на решение CAS в отношении России

Члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) высказали недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) смягчить наказание для России.

Члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) высказали недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) смягчить наказание для России.

Текст заявления спортсменов ВАДА был опубликован на сайте организации. Его авторы считают, что CAS стоило наложить на россиян более "строгие и длительные санкции". Более того, в комитете спортсменов ВАДА указали на якобы недобросовестные действия властей РФ, которые ощутили на себе представители различных дисциплин.

Следует отметить, что на этой неделе CAS вынес решение о введении санкций в отношении России. В соответствии с ограничениями, спортсмены не смогут выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.