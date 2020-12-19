11:03 19 Декабря 2020Общество
Число случаев коронавируса в России увеличилось на 28 209 за сутки
Медики выявили 28 209 новых случаев коронавируса в России за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Медики выявили 28 209 новых случаев коронавируса в России за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что новые заболевшие обнаружены в 85 регионах страны. По данным медиков, 18,8% из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 585 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью от симптомов заболевания за прошедшие сутки избавились 26 109 человек.
С начала пандемии в России выявлено 2 819 429 заболевших.