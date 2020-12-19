Число случаев коронавируса в России увеличилось на 28 209 за сутки

Медики выявили 28 209 новых случаев коронавируса в России за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Медики выявили 28 209 новых случаев коронавируса в России за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что новые заболевшие обнаружены в 85 регионах страны. По данным медиков, 18,8% из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 585 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью от симптомов заболевания за прошедшие сутки избавились 26 109 человек.

С начала пандемии в России выявлено 2 819 429 заболевших.