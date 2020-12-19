Берлинский кинофестиваль меняет привычный формат из-за пандемии коронавируса

Берлинский кинофестиваль в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 2021 году пройдет в два этапа. Организаторы решили совместить онлайн-формат с привычными показами.

Берлинский кинофестиваль в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 2021 году пройдет в два этапа. Организаторы решили совместить онлайн-формат с привычными показами.

Традиционно Берлинале проходит в феврале. Однако из-за пандемии организаторы решили изменить сроки проведения кинофестиваля. В феврале будет опубликована программа фестиваля. С 1 по 5 марта состоится смотр фильмов в онлайн-формате для представителей индустрии. Международное жюри оценит конкурсантов и распределит призы. Также будут проведены онлайн-конференции в рамках программы "Таланты Берлинале".

Зрители смогут посмотреть картины-лауреаты в рамках второго этапа Берлинале, который пройдет в июне 2021 года. Художественный руководитель фестиваля Карло Шатриан заверил, что в июне можно будет посмотреть фильмы всех традиционных программ конкурса. Летом также состоится вручение главных наград — Золотого и Серебряных медведей. По словам организаторов, подобный формат поможет сохранить "две ведущие колонны" во время кризиса — кинорынок и фестиваль.