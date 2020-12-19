Защита Ярошенко попросила освободить летчика из тюрьмы в США

Адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы российского пилота Константина Ярошенко, сообщил, что он направил прошение из-за вспышки COVID-19 в американской тюрьме.

Адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы российского пилота Константина Ярошенко, сообщил, что он направил прошение из-за вспышки COVID-19 в американской тюрьме.

Тарасов отметил, что пневмония угрожает здоровью и жизни его клиента. Правозащитники подали ходатайство в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

Ярошенко арестовали на территории Либерии в мае 2010 года. Ему инкриминировали подготовку к транспортировке крупной партии запрещенных веществ. Позднее мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы.