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10:52   19 Декабря 2020
Происшествия

Защита Ярошенко попросила освободить летчика из тюрьмы в США

Защита Ярошенко попросила освободить летчика из тюрьмы в США

Адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы российского пилота Константина Ярошенко, сообщил, что он направил прошение из-за вспышки COVID-19 в американской тюрьме.

Тарасов отметил, что пневмония угрожает здоровью и жизни его клиента. Правозащитники подали ходатайство в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

Ярошенко арестовали на территории Либерии в мае 2010 года. Ему инкриминировали подготовку к транспортировке крупной партии запрещенных веществ. Позднее мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы.

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#сша #тюрьма #ярошенко

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