10:52 19 Декабря 2020Происшествия
Защита Ярошенко попросила освободить летчика из тюрьмы в США
Адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы российского пилота Константина Ярошенко, сообщил, что он направил прошение из-за вспышки COVID-19 в американской тюрьме.
Адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы российского пилота Константина Ярошенко, сообщил, что он направил прошение из-за вспышки COVID-19 в американской тюрьме.
Тарасов отметил, что пневмония угрожает здоровью и жизни его клиента. Правозащитники подали ходатайство в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.
Ярошенко арестовали на территории Либерии в мае 2010 года. Ему инкриминировали подготовку к транспортировке крупной партии запрещенных веществ. Позднее мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы.