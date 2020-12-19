10:41 19 Декабря 2020Армия
Экипаж АПЛ "Казань" испытал противокорабельный "Оникс" в Белом море
Экипаж российской подлодки "Казань" провел испытательные ракетные стрельбы в акватории Белого моря, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) РФ.
Экипаж российской подлодки "Казань" провел испытательные ракетные стрельбы в акватории Белого моря, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) РФ.
Военнослужащие выпустили с борта атомной субмарины противокорабельную крылатую ракету "Оникс", уточняется в сообщении СФ. Известно, что удар был нанесен по надводной мишени. Тренировочный запуск боеприпаса состоялся в рамках программы государственных испытаний подводной лодки.
"Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний", — рассказали в пресс-службе СФ.
Специалистам, участвовавшим в испытаниях, удалось успешно поразить тренировочную цель крылатой ракетой, уточнили в Северном флоте.