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10:41   19 Декабря 2020
Армия

Экипаж АПЛ "Казань" испытал противокорабельный "Оникс" в Белом море

Экипаж АПЛ "Казань" испытал противокорабельный "Оникс" в Белом море

Экипаж российской подлодки "Казань" провел испытательные ракетные стрельбы в акватории Белого моря, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) РФ.

Военнослужащие выпустили с борта атомной субмарины противокорабельную крылатую ракету "Оникс", уточняется в сообщении СФ. Известно, что удар был нанесен по надводной мишени. Тренировочный запуск боеприпаса состоялся в рамках программы государственных испытаний подводной лодки.

"Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний", — рассказали в пресс-службе СФ.

Специалистам, участвовавшим в испытаниях, удалось успешно поразить тренировочную цель крылатой ракетой, уточнили в Северном флоте.

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