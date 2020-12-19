Стало известно число заведенных МВД РФ уголовных дел о фейках в пандемию

Полицейские с начала пандемии возбудили 37 уголовных дел, связанных с распространением фейковой информации о коронавирусной инфекции.

Полицейские с начала пандемии возбудили 37 уголовных дел, связанных с распространением фейковой информации о коронавирусной инфекции.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ. Первые случаи коронавируса российские медики выявили в марте. С этого времени в интернете стали появляться фейковые материалы. Сотрудники МВД составили 450 протоколов об административной ответственности за распространение недостоверной информации о COVID-19.

В Уголовном Кодексе РФ эти нарушения обозначены в статье 207.1 как "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Под статью попадают и те лица, которые публикуют недостоверные сведения в социальных сетях и пабликах, имеющих большое количество подписчиков. Наказание в УК предусмотрено в виде штрафа до 700 тыс. рублей или лишения свободы на срок до трех лет, а также исправительных работ.