Европа и США не смогут проигнорировать большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. В скором времени последует ответная реакция.

Европа и США не смогут проигнорировать большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. В скором времени последует ответная реакция.

Глава государства в ходе масштабного мероприятия затронул вопросы здравоохранения, социальной сферы, экономики и международной повестки. Издание "ПолитРоссия" спрогнозировало, какую реакцию Запада стоит ждать.

Президент в ходе общения с журналистами заявил, что Москва может постоять за себя. Он рассказал о разработках гиперзвукового оружия, у которого нет аналогов в других государствах. Политик Франц Клинцевич уверен, что слова Путина в ближайшее время будут информационной повесткой иностранных СМИ. Однако многое для цитирования на Западе запретят. Слова о единстве народа и укреплении военной, политической и экономической систем страны являются ключевыми для сохранения суверенитета РФ, считает спикер.

Свое мнение выразил также руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. Он напомнил о словах Владимира Путина о готовности налаживать отношения с другими странами, в том числе, работать с США. Это заявление создаст предпосылки для восстановления сотрудничества, уверен эксперт.