Суд Гааги рассмотрит дело МН17 в июне 2021 года

Окружной суд Гааги начнет рассматривать дело о крушении малайзийского боинга, летевшего рейсом MH17 летом 2021 года. Об этом говорится на сайте суда.

Окружной суд Гааги начнет рассматривать дело о крушении малайзийского боинга, летевшего рейсом MH17 летом 2021 года. Об этом говорится на сайте суда.

В сообщении уточняется, что 7 июня суд начнет рассматривать дело MH17. Ранее его передали следственному судье для проведения дополнительного расследования.

Предварительно, очередное слушание состоится 1 февраля 2021 года. Планируется рассмотреть, как проходит дополнительное расследование, изучить заявления о возмещении ущерба, которые подали родственники погибших.

Лайнер, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.