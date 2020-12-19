Россияне ответили на высказывание Помпео о враждебности России и США

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию врагом Америки. В России на такое заявление ответили простые жители страны.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию врагом Америки. В России на такое заявление ответили простые жители страны.

Россия вошла в список врагов Америки, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиошоу Марка Левина. По его мнению, РФ хочет подорвать американский образ жизни, республику и основные демократические принципы, передает ФАН.

Российские пользователи не могли остаться в стороне, и тут же принялись давать остроумные ответы на слова госсекретаря США. Россияне попытались выяснить тайные мотивы американского госсекретаря.