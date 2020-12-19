Россияне ответили на высказывание Помпео о враждебности России и США
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию врагом Америки. В России на такое заявление ответили простые жители страны.
Россия вошла в список врагов Америки, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиошоу Марка Левина. По его мнению, РФ хочет подорвать американский образ жизни, республику и основные демократические принципы, передает ФАН.
Российские пользователи не могли остаться в стороне, и тут же принялись давать остроумные ответы на слова госсекретаря США. Россияне попытались выяснить тайные мотивы американского госсекретаря.
"Помпео, давай, до свиданья", "Взаимно", "Сильная Россия не нужна никому ни Западу, ни США, не для этого они развалили СССР", "Пора нам тоже признать, что они не партнеры, а враги и действовать соответственно", "Собаки лают, а Россия идет верным путем", "Немного перефразируя слова известного героя фильма: "Встречное предложение, предлагаю объявить штаты врагом всего мира и... самих себя!", "Сильная Россия не нужна никому ни Западу, ни США, не для этого они развалили СССР", — комментировали высказывание россияне.