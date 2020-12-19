Военные медики из России помогли более 700 жителям Карабаха

Российские медики оказали помощь более 700 жителям Нагорного Карабаха. Только за последние сутки российские военные врачи помогли 95 местным жителям.

Российские медики оказали помощь более 700 жителям Нагорного Карабаха. Только за последние сутки российские военные врачи помогли 95 местным жителям.

Уже более 700 жителей Карабаха получили в полевом госпитале МО РФ необходимую медицинскую помощь, сообщает Минобороны РФ.

"Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению как в городе Степанакерте, так и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха", — сообщает ведомство.

Все, кто обращался к российским медикам, получали консультации и необходимые назначения после осмотра терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутом мобильном госпитале.