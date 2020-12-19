Создатель "Спутник V" оценил влияние вакцины на репродуктивную функцию

Отечественная вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" не несет вреда для репродуктивной функции человека, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Отечественная вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" не несет вреда для репродуктивной функции человека, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Воздействие вакцины на репродуктивную функцию было проверено на мышах и кроликах. Разработчик препарата заявил, что у животных не было выявлено никакого негативного эффекта. Об этом сообщает РИА Новости.

После третьего промежуточного анализа данных исследований российской вакцины "Спутник V" была зафиксирована эффективность выше 91 процента. При лечении тяжелых случаев COVID-19 вакцина была эффективна на 100 процентов. "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса нового типа. Об этом объявил президент России Владимир Путин.