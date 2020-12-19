8:21 19 Декабря 2020Общество
Новые правила установки новогодних елок будут действовать в 2021 году
Определенные правила придется соблюдать при установке новогодней елки с 2021 года, сообщает ТАСС.
Определенные правила придется соблюдать при установке новогодней елки с 2021 года, сообщает ТАСС.
Новые требования предусмотрены правилами противопожарного режима.Они вступят в силу с 1 января 2021 года. Согласно измененным правилам, новогодняя елка не должна закрывать проход к эвакуационным выходам. Ветки елки должны быть на расстоянии от метра до стен и потолков, отопительных систем и кондиционеров.
Новые правила будут действовать в рамках регуляторной гильотины. Их действие продлится до 2026 года, после их пересмотрят в связи с устареванием.