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8:21   19 Декабря 2020
Общество

Новые правила установки новогодних елок будут действовать в 2021 году

Новые правила установки новогодних елок будут действовать в 2021 году

Определенные правила придется соблюдать при установке новогодней елки с 2021 года, сообщает ТАСС.

Новые требования предусмотрены правилами противопожарного режима.Они вступят в силу с 1 января 2021 года. Согласно измененным правилам, новогодняя елка не должна закрывать проход к эвакуационным выходам. Ветки елки должны быть на расстоянии от метра до стен и потолков, отопительных систем и кондиционеров.

Новые правила будут действовать в рамках регуляторной гильотины. Их действие продлится до 2026 года, после их пересмотрят в связи с устареванием.

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#пожар #елка #првавила

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