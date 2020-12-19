Трамп продлил финансирование правительства до 20 декабря

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении финансирования правительства страны на еще два дня.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении финансирования правительства страны на еще два дня.

Предыдущая резолюция становится неактуальна в ночь на 19 декабря, после чего работу федеральных структур пришлось бы приостановить, сообщает пресс-служба Белого дома по данным ТАСС.

Конгрессмены собираются на эти два дня отсрочки принять окончательное решение и утвердить план на следующий финансовый год.

Последний раз трудности с финансированием происходили в 2018 году, из-за чего сотрудники и госслужащие были освобождены от своих обязанностей на 35 дней.