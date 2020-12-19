Зеленский пообещал включить Крым и Донбасс в план по вакцинации

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обещанием включить в план вакцинации от коронавируса жителей Крыма и не подконтрольные Киеву Донецкую и Луганскую области.

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обещанием включить в план вакцинации от коронавируса жителей Крыма и не подконтрольные Киеву Донецкую и Луганскую области.

Политик сообщил об этом в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в план будут включены граждане с территорий Донбасса.

"Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы", – отметил Зеленский.

Недавно украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что рассчитывает на получение Киевом вакцины от нового коронавируса в феврале следующего года.

Крым стал частью РФ еще в 2014 году после проведенного референдума. Украина же по-прежнему считает полуостров своей частью, но временно оккупированной.