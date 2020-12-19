Евросоюз заявил о желании стабилизировать отношения с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, каким образом Евросоюз сможет добиться стабильного и прочного положения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, каким образом Евросоюз сможет добиться стабильного и прочного положения.

Два могущественных государства этого континента — Россия и Турция, и именно поэтому с ними нужно налаживать отношения, сотрудничество и искать баланс взаимоотношений, написал Боррель в своем блоге.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не "созрел" для нормализации отношений с РФ, чему свидетельствует множество фактов.

Телеведущий Владимир Познер накануне согласился со словами президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции об ответственности западных стран за испорченные международные отношения.