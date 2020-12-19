7:07 19 Декабря 2020Политика
Евросоюз заявил о желании стабилизировать отношения с Россией
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, каким образом Евросоюз сможет добиться стабильного и прочного положения.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, каким образом Евросоюз сможет добиться стабильного и прочного положения.
Два могущественных государства этого континента — Россия и Турция, и именно поэтому с ними нужно налаживать отношения, сотрудничество и искать баланс взаимоотношений, написал Боррель в своем блоге.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не "созрел" для нормализации отношений с РФ, чему свидетельствует множество фактов.
Телеведущий Владимир Познер накануне согласился со словами президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции об ответственности западных стран за испорченные международные отношения.