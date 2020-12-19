FDA одобрило в США вторую вакцину от коронавируса

Вторая вакцина от коронавируса была одобрена в США управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Вторая вакцина от коронавируса была одобрена в США управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

FDA одобрило вакцину от компании Moderna. Множество данных доказывает, что эта вакцина сможет эффективно бороться с COVID-19. Препарат может применяться при достижении 18-летия, сообщает регулятор.

Также указано, что из наиболее частых побочных эффектов, длившихся несколько дней после вакцинации, встречаются усталость, дискомфорт в месте инъекции, мышечная и головная боль, озноб, увеличение лимфатических узлов, рвота, тошнота и лихорадка. Большинство людей испытывало такие симптомы после второй дозы.