Вашингтон планирует закрыть два оставшихся консульства США в РФ

Администрация действующего лидера Белого дома Дональда Трампа доложила Конгрессу США о планах закрыть оставшиеся два консульства в России.

Администрация действующего лидера Белого дома Дональда Трампа доложила Конгрессу США о планах закрыть оставшиеся два консульства в России.

Госдепартамент, как пишет Associated Press, собирается закрыть консульство во Владивостоке и на время заморозить работу представительства в Екатеринбурге. Такой шаг, по информации источника, связан с введением властями РФ в 2017 ограничений количества дипломатов США, которые могут работать в России.

Консульство во Владивостоке временно прекратило прием из-за пандемии, а в Екатеринбурге работа была продолжена в ограниченном режиме. Если все представительства действительно закроются, единственным дипломатическим центром Соединенных Штатов в РФ будет посольство в Москве.