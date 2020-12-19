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5:58   19 Декабря 2020
Политика

Вашингтон планирует закрыть два оставшихся консульства США в РФ

Вашингтон планирует закрыть два оставшихся консульства США в РФ

Администрация действующего лидера Белого дома Дональда Трампа доложила Конгрессу США о планах закрыть оставшиеся два консульства в России.

Госдепартамент, как пишет Associated Press, собирается закрыть консульство во Владивостоке и на время заморозить работу представительства в Екатеринбурге. Такой шаг, по информации источника, связан с введением властями РФ в 2017 ограничений количества дипломатов США, которые могут работать в России.

Консульство во Владивостоке временно прекратило прием из-за пандемии, а в Екатеринбурге работа была продолжена в ограниченном режиме. Если все представительства действительно закроются, единственным дипломатическим центром Соединенных Штатов в РФ будет посольство в Москве.

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