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5:23   19 Декабря 2020
Политика

Трамп запретил торги китайских акций на биржах США

Трамп запретил торги китайских акций на биржах США

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда китайских компаний с фондового рынка США.

Как указано на сайте Белого дома, Трамп подписал закон "О подотчетности иностранных компаний", в соответствии с которым иностранные компании, котирующиеся на американских биржах, должны подтверждать, что они не находятся под контролем иностранных властей. Закон обязывает зарубежные компании соответствовать тем же нормам аудиторской отчетности, что и американские.

Большую часть уходящего 2020 года Америка была парализована из-за коронавируса, а впереди зима, которую один из ведущих врачей страны уже назвал возможным величайшим эпидемиологическим кризисом в истории США, сообщает "Политика сегодня".

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#дональд трамп #сша #белый дом

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