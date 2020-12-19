Иммунолог рассказал о редких поражениях внутренних органов при COVID-19

Поражения внутренних органов при COVID-19 могут проявляться в очень разнообразных сочетаниях, об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Поражения внутренних органов при COVID-19 могут проявляться в очень разнообразных сочетаниях, об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Причина этого проста — COVID-19 обостряет и усугубляет все болезни, сообщил медик в беседе с "Российской газетой". Это дает многообразную симптоматическую картину: у одних пациентов болит живот в сочетании болью мышц, другие задыхаются и лежат с температурой, третьи жалуются на головокружение и тошноту.

Бывали случаи нарушений репродуктивной функции, притом что еще не изучено влияние перенесенного COVID-19 на будущих детей, отметил врач. Возможно, и это будет иметь какие-то последствия, поскольку коронавирус — это воспаление кровеносных сосудов с очень сложной диагностической картиной.