Военнослужащим космических сил США дали звание стражей, о чем объявил вице-президент Майк Пенс на церемонии в Белом доме.

Военнослужащим космических сил США дали звание стражей, о чем объявил вице-президент Майк Пенс на церемонии в Белом доме.

Мероприятие было посвящено первой годовщине основания космических войск страны, которые теперь называются "подразделением космических стражей". Политик уточнил, что это звание будут носить отныне и мужчины, и женщины, служащие на благо безопасности США.

Название выбирали путем голосования из множества вариантов. В выборах участвовали как военнослужащие, так и гражданские американцы. В предложениях было много отсылок к фантастическим фильмам и книгам, среди которых победили "Стражи галактики".