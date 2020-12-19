Россиянам рассказали об опасности оформления кредита перед Новым годом

Россияне могут столкнуться с большими рисками при условии взятия кредита перед Новым годом, особенно, когда нет понимания того, как его потом выплачивать.

Россияне могут столкнуться с большими рисками при условии взятия кредита перед Новым годом, особенно, когда нет понимания того, как его потом выплачивать.

Банки заманивают клиентов перед Новым годом интересными предложениями о кредите. Клиенты в предновогоднем настроении часто не читают договоры, в которых могут быть указаны жесткие условия при просрочке оплаты, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Эксперт рекомендует не брать кредиты на покупку подарков и празднование Нового года при отсутствии стабильной работы. Первые месяцы года являются трудными для бизнеса и в некризисные времена, когда у людей может сократиться зарплата. Поэтому важно оценить обстановку и внимательно читать условия соглашения в банке.