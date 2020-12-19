СМИ: США пали на колени перед пандемией коронавируса

Пандемия коронавируса поставила США на колени, сообщил телеканал NBC News.

Пандемия коронавируса поставила США на колени, сообщил телеканал NBC News.

В первые дни декабря в США зафиксирована смертность от COVID-19 в два раза выше, чем за весь март. Весной коронавирус поражал северо-восток страны, особенно Нью-Йорк. Сейчас смертность растет во всех штатах. Пандемия показала целый ряд системных проблем, рассказал журналист.

Самый сильный удар коронавирусная инфекция нанесла по системному расизму и экономическому неравенству США. Среди темнокожих жителей страны распространены гипертония и диабет, которые ухудшают положение. Эксперты прогнозируют в декабре переполненные больницы, так как эффект от вакцинации будет заметен лишь в 2021 году.