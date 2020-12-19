Боевики "Джебхат ан-Нусры" 39 раз нарушили режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийских провинциях был нарушен почти 40 раз боевиками запрещенной в РФ группировкой "Джебхат ан-Нусра", которые обстреляли Латакию, Алеппо, Хаму и Идлиб.

Режим прекращения огня в сирийских провинциях был нарушен почти 40 раз боевиками запрещенной в РФ группировкой "Джебхат ан-Нусра", которые обстреляли Латакию, Алеппо, Хаму и Идлиб.

Террористы совершили 39 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки, в очередной раз нарушив режим прекращения огня. Больше всего атак зафиксировано в провинции Идлиб (17). Под огонь попали провинции Латакия, Хама и Алеппо, сообщает российский ЦПВС.

Обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Российская военная полиция накануне организовала сопровождение гражданского транспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасака, а также патрулирование по нескольким маршрутам вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо, передает ФАН.