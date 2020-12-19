Беглов внес послабляющие коррективы в закон о "наливайках"

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в статью пятого закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге".

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в статью пятого закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге".

Согласно закону, принятому в третьем окончательном чтении Законодательным собранием Санкт-Петербурга, с 1 января 2021 года запрещается работа мини-баров, которые расположены в жилых домах. Речь идет о заведениях, площадь которых составляет менее 50 кв. м.

Против нового закона высказались жители Петербурга и владельцы мини-баров. Александр Беглов призвал пересмотреть документ. В пятницу, 18 декабря, стало известно об изменениях: со следующего года запрет будет распространяться только на мини-бары, расположенные в "хрущевках" 1957-1970 годов постройки, с залами площадью менее 50 кв. м.