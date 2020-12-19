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1:00   19 Декабря 2020
Общество

Ученые ЮАР заявили о распространении новой мутации коронавируса в стране

Ученые ЮАР заявили о распространении новой мутации коронавируса в стране

Генетики Южно-Африканской Республики заявили о новой мутации коронавируса, которая чаще провоцирует тяжелую форму COVID-19.

Название новой разновидности — 501.V2, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства здравоохранения государства. Она имеет несколько отличий от других штаммов — например, она быстрее распространяется и вызывает тяжелое течение болезни у молодых, крепких, здоровых людей.

Мутация была замечена не только в Южной Африке, но и в нескольких других странах, например, Великобритании и Австралии. Поводов для паники нет, подчеркнул министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе, нужно лишь продолжать тщательно и ответственно выполнять санитарные требования.

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#пандемия #коронавирус #COVID-19

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