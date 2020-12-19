1:00 19 Декабря 2020Общество
Ученые ЮАР заявили о распространении новой мутации коронавируса в стране
Генетики Южно-Африканской Республики заявили о новой мутации коронавируса, которая чаще провоцирует тяжелую форму COVID-19.
Генетики Южно-Африканской Республики заявили о новой мутации коронавируса, которая чаще провоцирует тяжелую форму COVID-19.
Название новой разновидности — 501.V2, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства здравоохранения государства. Она имеет несколько отличий от других штаммов — например, она быстрее распространяется и вызывает тяжелое течение болезни у молодых, крепких, здоровых людей.
Мутация была замечена не только в Южной Африке, но и в нескольких других странах, например, Великобритании и Австралии. Поводов для паники нет, подчеркнул министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе, нужно лишь продолжать тщательно и ответственно выполнять санитарные требования.