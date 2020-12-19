Ученые ЮАР заявили о распространении новой мутации коронавируса в стране

Генетики Южно-Африканской Республики заявили о новой мутации коронавируса, которая чаще провоцирует тяжелую форму COVID-19.

Генетики Южно-Африканской Республики заявили о новой мутации коронавируса, которая чаще провоцирует тяжелую форму COVID-19.

Название новой разновидности — 501.V2, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства здравоохранения государства. Она имеет несколько отличий от других штаммов — например, она быстрее распространяется и вызывает тяжелое течение болезни у молодых, крепких, здоровых людей.

Мутация была замечена не только в Южной Африке, но и в нескольких других странах, например, Великобритании и Австралии. Поводов для паники нет, подчеркнул министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе, нужно лишь продолжать тщательно и ответственно выполнять санитарные требования.