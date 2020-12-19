Познер поддержал позицию Путина в беседе с британским журналистом BBC

Ведущий Владимир Познер согласился со словами президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции об ответственности западных стран за испорченные международные отношения.

Ведущий Владимир Познер согласился со словами президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции об ответственности западных стран за испорченные международные отношения.

Виновники сложившегося положения дел — Соединенные Штаты, которые встали перед выбором после распада СССР. Они могли поддержать Россию в ее новом пути или же продолжать припоминать прошлые обиды, отметил журналист в своем блоге "Познер Online".

Поначалу были видны колебания и казалось, будто Вашингтон протягивает руку помощи, однако затем стало очевидно абсолютное игнорирование интересов России, расширение НАТО и другие скрыто агрессивные выпады, подчеркнул ведущий. Все закономерно пришло к полному ухудшению отношений в 2007 году, когда Россия отказалась вступить в Евросоюз.