Корнилов: Украина решила засудить сама себя в Гааге
Всеобщее ликование, поднявшееся на Украине по поводу того, что украинское дело было принято к рассмотрению Международным уголовным судом в Гааге, выглядит очень странно. Ведь отвечать перед трибуналом за военные преступления, совершенные против жителей Донбасса, придется именно Киеву.
Об этом в материале для РИА Новости пишет журналист, политолог и общественный деятель Владимир Корнилов.
По его словам, украинские политики и прокуроры, вместо того, чтобы готовится к защите в суде, уже как будто празднуют победу, в которой, похоже, совершенно не сомневаются.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал начало рассмотрения украинского дела в МУС «историческим решением».
«Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Настанет день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом», — подчеркнул Кулеба.
При этом политики и государственные деятели из самых разных политических партий начали соревноваться за честь приписать эту заслугу себе. Однако их радость вскоре померкла, после того, как в Киеве наконец потрудились ознакомиться с определением прокурора МУС.
Первым неладное заподозрил бывший нардеп и бывший же боевик батальона «Азов» Игорь Луценко, который написал о своих подозрениях в Facebook. Он напомнил соотечественникам, что приговоры МУС угрожают только украинцам – «мобилизованным и добровольцам».
«Потому что Россия не признает и близко юрисдикцию МУС. Никаких механизмов влияния на нее МУС не имеет, так что никого не привлечет к ответственности… Кем тогда будет заниматься МУС реально? Правильно, нами», — предупреждает Луценко.
Владимир Корнилов, комментируя этот панический пост бывшего боевика, отмечает его «удивительное прозрение». Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко попытался успокоить однофамильца и заверить его в том, что эти страхи напрасны. Однако европейские юридические органы работают совсем не так, как украинские, и Киев уже имел возможность в этом убедиться.
В качестве примера политолог напоминает о том, как Украина в 2016 году уже проиграла Румынии «плевое дело», касавшееся прибрежного шельфа украинского острова Змеиный. Украина была абсолютно уверена в своей победе, а в итоге ей пришлось отдать румынам почти десять тысяч квадратных километров в Черном море.
А по нынешнему делу Гаагский трибунал будет в качестве основы использовать не украинскую пропаганду, а доклады ООН, в которых подробно перечислены случаи обстрелов гражданских объектов, гибель мирных жителей, незаконные аресты, пытки и казни – злодеяния, совершенные в Донбассе украинскими военными.
«Как бы ни разворачивались взаимоотношения между МУС и Россией, Украине в любом случае придется признавать решения этого суда, которому сложно будет обойти стороной явные военные преступления, совершенные в Донбассе украинскими боевиками», — отмечает Корнилов.
Также он напоминает, что в отчетах ООН отдельно описывается и регулярно упоминается совершенное в Одессе 2 мая 2014 года убийство мирных активистов, а также тот факт, что по поводу этого страшного преступления на Украине не было проведено должного расследования. Верховная рада в своем заявлении призвала МУС расследовать все преступления, совершенные на украинской территории, отмечает Корнилов, а это значит, что сожжение людей в одесском Доме Профсоюзов должно быть приобщено к делу и рассмотрено Гаагским трибуналом.
«Таким образом, Украина празднует начало процесса в Международном уголовном суде, который сможет определить виновность лишь самой Украины и ее боевиков. Подсудность России исключена». – отмечает Корнилов в заключение.
А вот Киев, по словам политолога, сам напросился, и теперь ему придется отвечать.