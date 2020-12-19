Корнилов: Украина решила засудить сама себя в Гааге

Ликование, поднявшееся на Украине по поводу принятого к рассмотрению Международным уголовным судом в Гааге украинского дела, выглядит очень странно. Ведь именно Киеву предстоит ответить перед трибуналом за военные преступления против жителей Донбасса.

Всеобщее ликование, поднявшееся на Украине по поводу того, что украинское дело было принято к рассмотрению Международным уголовным судом в Гааге, выглядит очень странно. Ведь отвечать перед трибуналом за военные преступления, совершенные против жителей Донбасса, придется именно Киеву.

Об этом в материале для РИА Новости пишет журналист, политолог и общественный деятель Владимир Корнилов.

По его словам, украинские политики и прокуроры, вместо того, чтобы готовится к защите в суде, уже как будто празднуют победу, в которой, похоже, совершенно не сомневаются.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал начало рассмотрения украинского дела в МУС «историческим решением».

«Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Настанет день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом», — подчеркнул Кулеба.

При этом политики и государственные деятели из самых разных политических партий начали соревноваться за честь приписать эту заслугу себе. Однако их радость вскоре померкла, после того, как в Киеве наконец потрудились ознакомиться с определением прокурора МУС.

Первым неладное заподозрил бывший нардеп и бывший же боевик батальона «Азов» Игорь Луценко, который написал о своих подозрениях в Facebook. Он напомнил соотечественникам, что приговоры МУС угрожают только украинцам – «мобилизованным и добровольцам».

«Потому что Россия не признает и близко юрисдикцию МУС. Никаких механизмов влияния на нее МУС не имеет, так что никого не привлечет к ответственности… Кем тогда будет заниматься МУС реально? Правильно, нами», — предупреждает Луценко.

Владимир Корнилов, комментируя этот панический пост бывшего боевика, отмечает его «удивительное прозрение». Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко попытался успокоить однофамильца и заверить его в том, что эти страхи напрасны. Однако европейские юридические органы работают совсем не так, как украинские, и Киев уже имел возможность в этом убедиться.

В качестве примера политолог напоминает о том, как Украина в 2016 году уже проиграла Румынии «плевое дело», касавшееся прибрежного шельфа украинского острова Змеиный. Украина была абсолютно уверена в своей победе, а в итоге ей пришлось отдать румынам почти десять тысяч квадратных километров в Черном море.

А по нынешнему делу Гаагский трибунал будет в качестве основы использовать не украинскую пропаганду, а доклады ООН, в которых подробно перечислены случаи обстрелов гражданских объектов, гибель мирных жителей, незаконные аресты, пытки и казни – злодеяния, совершенные в Донбассе украинскими военными.

«Как бы ни разворачивались взаимоотношения между МУС и Россией, Украине в любом случае придется признавать решения этого суда, которому сложно будет обойти стороной явные военные преступления, совершенные в Донбассе украинскими боевиками», — отмечает Корнилов.

Также он напоминает, что в отчетах ООН отдельно описывается и регулярно упоминается совершенное в Одессе 2 мая 2014 года убийство мирных активистов, а также тот факт, что по поводу этого страшного преступления на Украине не было проведено должного расследования. Верховная рада в своем заявлении призвала МУС расследовать все преступления, совершенные на украинской территории, отмечает Корнилов, а это значит, что сожжение людей в одесском Доме Профсоюзов должно быть приобщено к делу и рассмотрено Гаагским трибуналом.

«Таким образом, Украина празднует начало процесса в Международном уголовном суде, который сможет определить виновность лишь самой Украины и ее боевиков. Подсудность России исключена». – отмечает Корнилов в заключение.

А вот Киев, по словам политолога, сам напросился, и теперь ему придется отвечать.