NBC: микроскопический вирус поставил США на колени

Большую часть уходящего 2020 года Америка была парализована из-за коронавируса, а впереди зима, которую один из ведущих врачей страны уже назвал возможным величайшим эпидемиологическим кризисом в истории США.

Большую часть уходящего 2020 года Америка была парализована из-за коронавируса, а впереди зима, которую один из ведущих врачей страны уже назвал возможным величайшим эпидемиологическим кризисом в истории США.

Об этом с тревогой сообщает американская телерадиовещательная корпорация NBC, отмечая, что первая смерть от пневмонии нового типа COVID-19 была зафиксирована всего девять месяцев назад, а сейчас в стране почти 300 тысяч зафиксированных смертей, и свыше 15 миллионов заболевших коронавирусом.

«Как микроскопический вирус поставил на колени самую могущественную страну мира?», — спрашивает журналист NBC.

Все эпидемиологи согласны с тем, что в Америке не смогли остановить распространение вируса, пока это было еще возможно, а теперь американцам нужно готовиться к худшему.

По словам доктора Вин Гупты пульмонолога Вашингтонского университета, весной 2020 года эпидемия коронавируса свирепствовала в основном в северо-восточных штатах, особенно сильно об нее пострадал Нью-Йорк. Но теперь смертность растет по всей стране.

«Последние данные жуткие, линии на графике откровенно пугают. В первые два дня декабря в США новых смертей от COVID-19 (5 157), зарегистрировано больше, чем за весь март, — говорит доктор Гупта. — Пандемия вышла из-под контроля, и по-хорошему вакцины у нас до сих пор нет. Грядет всплеск заболеваемости, скачок госпитализаций, отделения реанимации будут перегружены».

При этом телеканал отмечает, что, если президент США Дональд Трамп и совершил в начале эпидемии ряд ошибок, на нем лежит лишь часть вины за сложившуюся катастрофическую ситуацию.

Корень проблем со здравоохранением в США лежит гораздо глубже – в том, что больницы систематически недополучают финансирования, своевременное выделение экономической помощи тормозится из-за законодательного тупика, в бедных кварталах и в сельской местности разваливается инфраструктура, а у многих американцев нет медстраховки. Кроме того, американское общество разрушает культурная война и межплеменная вражда.

Таким образом эпидемия выявила множество системных проблем, которые не зависят от ошибочных решений Дональда Трампа в начале пандемии, подчеркивает NBC.

К тому же нельзя не сказать о том, что вирус особенно сильно ударил черным семьям, по цветным общинам, где у жителей нет доступа не только к качественным медицинским услугам, но даже к нормальному жилью. Эпидемия обострила экономическое неравенство и системный расизм.

По мнению экспертов-эпидемиологов ближайшие месяцы станут для США особенно мрачными, но за ними, кажется, забрезжила заря.

Появление вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna, которые, по обещаниям их создателей, эффективны на 95%, позволяет надеяться, что коронавирусный кошмар закончится в 2021 году.

Однако на то, чтобы произвести достаточное количество доз и вакцинировать достаточный процент населения уйдет время. При этом в то же самое время наступят холода и люди будут больше времени проводить в закрытых помещениях, а это увеличивает риск распространения вируса.

«Реальность такова, что декабрь, январь и февраль предстоят тяжелые. Я искренне считаю, что это будет величайший эпидемиологический кризис в истории страны», — приводит телеканала слова доктора Роберта Редфилда – главы Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Одновременно с этим Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете озвучил свой прогноз развития ситуации, согласно которому, число смертей от коронавируса в США к 1 марту 2021 года перевалит за 460 тысяч.