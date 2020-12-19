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3:59   19 Декабря 2020
Весь мир

Пушков: главные вызовы ждут Байдена внутри США

Пушков: главные вызовы ждут Байдена внутри США

Американские прогрессисты, которые на недавних президентских выборах поддержали кандидата от демократов Джо Байдена, теперь призывают избранного президента отменить в стране смертную казнь и помиловать 52 человек, приговоренных к высшей мере и ожидающих казни.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, отмечая, что вопрос отмены смертной казни является для Соединенных Штатов Америки очень серьезным. А обращение прогрессистов к Байдену свидетельствует о том, что главные вызовы ждут 46-го президента США внутри страны.

«Сейчас смерти ожидают 52 преступника, каждый из которых совершил, как минимум, одно убийство, а то и несколько. Сомнений в их виновности нет», — напоминает член Совета Федерации.

Пушков: главные вызовы ждут Байдена внутри США

Прогрессисты, по его словам, мотивируют свое обращение к избранному президенту тем, что Америке пора покончить со смертными казнями, которым не должно быть места в «гуманном и справедливом обществе, а также отмечают, что этот шаг позволит покончить с «темными временами линчевания и рабства».

Этими словами они прямо указывают, что большинство проговоренных к смерти в США, также, как и большая часть всех преступников в стране – чернокожие.

«Однако они убийцы не потому, что их предки были рабами: страдания прадедушки тут не при чем», — отмечает Пушков.

Пушков: главные вызовы ждут Байдена внутри США

Напомним, до июля 2020 года в США не казнил преступников, осужденных на федеральном уровне, на протяжении 17 лет. Однако годом ранее, в июле 2019 года, генеральный прокурор США, он же министр юстиции Уильям Барр вернул смертную казнь для федеральных преступников.

С середины июля по декабрь 2020 года в США казнили десять федеральных преступников, и федеральные власти добиваются проведения в исполнение еще трех смертных приговоров до инаугурации Джо Байдена, которая назначена на 20 января 2021 года. Однако до инаугурации победу Джо Байдена на выборах еще должен утвердить Конгресс США.

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