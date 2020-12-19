Рар рассказал о возможных преемниках Меркель на посту канцлера ФРГ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель за годы пребывания у власти перевела партию ХДС (Христианско-демократический союз) «на либерально-левые рельсы» и изменила ее генетический код.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель за годы пребывания у власти перевела партию ХДС (Христианско-демократический союз) «на либерально-левые рельсы» и изменила ее генетический код.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар, рассуждая на тему, кто может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ в 2021 году.

«Все кандидаты заметно померкли за год пандемии. За время своего пребывания у власти Меркель основательно зачистила внутрипартийное политическое пространство, избавившись от всех, кто стоял на исконно консервативных позициях», — отмечает Рар.

На руководящих постах в партии ХДС, по его словам, почти не осталось ветеранов эпохи Гельмута Коля, а все избиратели, придерживавшиеся правых взглядов, разбежались. Партия изменилась настолько, что ее члены уже задумываются о том, чтобы после выборов канцлера создать коалицию с «зелеными», о чем еще несколько лет назад не могло бы возникнуть и мысли.

В 2018 году Ангела Меркель уступила пост главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но уже в январе 2021 года в партии, которая вместе с ХСС (Христианско-социальный союз) составляет правящую коалицию, пройдут новые выборы. Хотя мир больше волнует не то, кто возглавит ХДС, а то, кто сменит Меркель на посту федерального канцлера Германии, отмечает политолог.

Основными кандидатами в новые лидеры Христианско-демократического союза выступают трое политиков – Фридрих Мерц, единственный из всех может развернуть партию на новый курс, Армин Лашет, чьи взгляды никак нельзя назвать антироссийскими, но сейчас он вынужден их не афишировать, и Норберт Реттген – председатель комитета бундестага по внешней политике и самый слабый из трех кандидатов.

«Если в январе на внутрипартийных выборах победит самый слабый из кандидатов – (Норберт) Реттген, то он провернет интригу и впоследствии выдвинет в канцлеры не себя, а премьера Баварии Маркуса Зеера, который набирает популярность благодаря своей линии в борьбе с пандемией», — рассуждает Александр Рар.

При этом политолог отмечает, что Реттген – один из главных немецких ястребов, поддерживающий и продвигающий либеральные ценности, мог бы стать идеальным союзником для избранного президента США Джо Байдена. Если Реттген возглавит правительство Германии – это, по мнению Рара, станет самым катастрофическим сценарием для России, из всех возможных.

Фридрих Мерц обещает развернуть ХДС обратно к консерватизму, и в этом заключается слабость его позиции.

«Ведь если он будет бороться за свои принципы до конца, как обещает, то консерваторы под его руководством рискуют и вовсе пролететь мимо участия в следующем правительстве потому что левые партии не смогут создать с ним коалицию», — объясняет эксперт.

Однако Мерц поддерживает трансатлантические принципы и совершенно влюблен в американскую финансово-экономическую систему. Сменив Меркель на посту канцлера ФРГ, он не сделает ничего, что противоречило бы американским интересам. При нем Берлин останется в полном подчинении у Вашингтона по внешнеполитическим и оборонным вопросам. В то же время, в зависимости от того, кто станет его советником, Мерц, возможно, станет больше прислушиваться к представителям бизнеса, требующих остановить санкционную войну с РФ.

И последний – Армин Лашет, который еще 20 лет назад, возглавляя в Европарламенте внешнеполитический комитет, искренне верил в идею создания единого пространства «от Лиссабона до Владивостока».

«Его взгляды никак нельзя назвать антироссийскими — другое дело, что ему сейчас приходится их не афишировать и именно поэтому он выглядит не совсем "своим" в глазах немецкой либеральной общественности и СМИ, которые заметно пытаются уронить его авторитет», — рассказал Александр Рар.

Напомним, ранее Александр Рар заявил, что несмотря на то, что нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает строительство российского газопровода «Северный поток – 2», этому проекту угрожают скорые выборы в Германии. Политолог опасается, что партию ХДС может возглавить кто-нибудь из противников российского газопровода.