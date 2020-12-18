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23:43   18 Декабря 2020
Армия

Минобороны РФ окажет помощь семье погибшего в Шуше военнослужащего

Минобороны РФ окажет помощь семье погибшего в Шуше военнослужащего

Офицер армии России получил смертельные травмы во время разминирования территории вблизи города Шуша в Нагорном Карабахе.

Во время проведения разминирования территории, офицер Международного противоминного центра подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Детонация боеприпаса привела к серьезным ранениям военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что погибшему была оперативно оказана медицинская помощь. Однако из-за полученных осколочных ранений офицер скончался по дороге в госпиталь. Представители Минобороны, по их заявлению, окажут всяческую помощь и поддержку семье погибшего.

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