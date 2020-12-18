Ливийские СМИ предупредили о готовящейся в Триполи междоусобной войне боевиков

Между боевиками Триполи и сторонниками главы "МВД" ПНС назревает междоусобная война, о чем свидетельствует мобилизация силы из города Мисурата.

Между боевиками Триполи и сторонниками главы "МВД" ПНС назревает междоусобная война, о чем свидетельствует мобилизация силы из города Мисурата.

Подконтрольный боевикам Хейсама Таджури лагерь Ан-Наам подвергся нападению со стороны банд Мисураты. Они готовились к атакам на пункт базирования и штаб-квартиры группировок "министра внутренних дел" ПНС в западных и южных районах столицы, передает ФАН.

Бандформирования Аз-Завии и Мисураты заключили союз для того, чтобы отбить Триполи у оппонентов, поэтому в скором времени стоит ожидать серьезных столкновений. Как утверждает ливийский политолог Радван Фитури, сторонники главы "МВД" ПНС Ливии Фатхи Башаги хотят заполучить весь город под собственный контроль.