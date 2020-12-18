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23:05   18 Декабря 2020
Политика

Ливийские СМИ предупредили о готовящейся в Триполи междоусобной войне боевиков

Ливийские СМИ предупредили о готовящейся в Триполи междоусобной войне боевиков

Между боевиками Триполи и сторонниками главы "МВД" ПНС назревает междоусобная война, о чем свидетельствует мобилизация силы из города Мисурата.

Подконтрольный боевикам Хейсама Таджури лагерь Ан-Наам подвергся нападению со стороны банд Мисураты. Они готовились к атакам на пункт базирования и штаб-квартиры группировок "министра внутренних дел" ПНС в западных и южных районах столицы, передает ФАН.

Бандформирования Аз-Завии и Мисураты заключили союз для того, чтобы отбить Триполи у оппонентов, поэтому в скором времени стоит ожидать серьезных столкновений. Как утверждает ливийский политолог Радван Фитури, сторонники главы "МВД" ПНС Ливии Фатхи Башаги хотят заполучить весь город под собственный контроль.

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#боевики #ливия #война

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