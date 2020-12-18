Гендиректор "Дома-2" рассказал о судьбе проекта после закрытия на ТНТ

Реалити-шоу "Дом-2" прекращает выходить на телеканале ТНТ в декабре 2020 года после 16 лет эфира. Полностью проект не закроют, заверил генеральный директор Александр Расторгуев.

Реалити-шоу "Дом-2" прекращает выходить на телеканале ТНТ в декабре 2020 года после 16 лет эфира. Полностью проект не закроют, заверил генеральный директор Александр Расторгуев.

Последний выпуск телепроекта выйдет на ТНТ 31 декабря этого года, после чего шоу будет транслироваться на другой площадке. Подробности пока хранятся в секрете, уточнил Расторгуев телеканалу "360".

Подтвердила информацию и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня. По ее словам, она будет задействована в телепроекте в феврале следующего года, поэтому об окончательном закрытии речь не идет. Другая бывшая участница реалити-шоу Мария Кохно поделилась, что ей известно о создании нового проекта "Тик-Ток-дом". По ее словам, "Дом-2" уже потерял свои рейтинги.