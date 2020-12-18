Собянин пообещал не вводить жестких ограничений по примеру Европы

Никаких жестких ограничений по примеру Европы в столице России не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Никаких жестких ограничений по примеру Европы в столице России не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обстановка с заболевшими COVID-19 в городе остается сложной, отметил Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Около 13 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах. Градоначальник напомнил жителям, что необходимо себя беречь.

В Москве за время пандемии зафиксировано более 722 тысяч случаев заражения коронавирусом. От последствий болезни умерло около 10 тысяч человек.

Ранее мэр столицы сообщил, что вакцинация от коронавируса в Москве станет доступна для новых категорий граждан со следующей недели. В город поступают дополнительные партии препарата, а строительство производства "Спутника V" в технополисе "Москва" подходит к концу.