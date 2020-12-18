Собянин не ощутил серьезных последствий прививки от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин не ощутил никаких тяжелых последствий прививки от COVID-19 через полгода после вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин не ощутил никаких тяжелых последствий прививки от COVID-19 через полгода после вакцинации.

Политик сделал прививку еще во время исследований. Как он заявил в эфире "России-1", целью было понять, насколько она эффективна.

"Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры", — рассказал Собянин.

Московский мэр отметил, что температура после прививки может наблюдаться у молодых людей из-за высокой степени иммунитета. Собянин сообщил, что с 21 декабря в российской столице будет открыта запись на вакцинацию для новых категорий граждан.