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21:56   18 Декабря 2020
Общество

Собянин не ощутил серьезных последствий прививки от коронавируса

Собянин не ощутил серьезных последствий прививки от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин не ощутил никаких тяжелых последствий прививки от COVID-19 через полгода после вакцинации.

Политик сделал прививку еще во время исследований. Как он заявил в эфире "России-1", целью было понять, насколько она эффективна.

"Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры", — рассказал Собянин.

Московский мэр отметил, что температура после прививки может наблюдаться у молодых людей из-за высокой степени иммунитета. Собянин сообщил, что с 21 декабря в российской столице будет открыта запись на вакцинацию для новых категорий граждан.

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#москва #собянин #вакцина #коронавирус

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