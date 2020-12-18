ЦБ РФ назвал условия введения новых мер регулирования ипотечного рынка

Центральный банк России может ввести дополнительные ограничения на ипотечном рынке. Его регулирование будет направлено на решение проблемы неустойчивых цен.

Центральный банк России может ввести дополнительные ограничения на ипотечном рынке. Его регулирование будет направлено на решение проблемы неустойчивых цен.

По мнению финансового регулятора, одной из причин введения новых правил регулирования ипотечного кредитования может стать рост цен на жилье. В условиях резкого увеличения спроса и пропорционального подорожании квадратного метра Центробанку придется работать над улучшением своего кредитного портфеля. Это будет означать более строгие правила регулирования рынка,

Решение о введении дополнительных мер будет приниматься Банком России в соответствии с динамикой рынка недвижимости. На данный момент рост цен в сегменте новостроек составляет 9,4%. Это связано с пандемией COVID-19, во время которой жилье стало рассматриваться россиянами как прибыльный актив.