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21:01   18 Декабря 2020
Политика

"Он пользовался авторитетом": Володин о скончавшемся депутате Шурчанове

"Он пользовался авторитетом": Володин о скончавшемся депутате Шурчанове

Председатель Госдумы Федерального Собрания Вячеслав Володин выразил свои соболезнования семье депутата Валентина Шурчанова.

Спикер Госдумы отметил, что Шурчанов был настоящим профессионалом своего дела. Он всегда подходил к работе с большой ответственностью.

"Многие годы он посвятил служению людям. Более 20 лет работал в Государственной думе, был одним из самых активных депутатов. Валентина Сергеевича уважали избиратели, он пользовался большим авторитетом у коллег", — сказал он.

Володин отметил, что депутат скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Кроме того, он выразил глубокие соболезнования семье заместителя руководителя фракции КПРФ.

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#кпрф #володин #Шурчанов

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