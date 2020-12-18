"Он пользовался авторитетом": Володин о скончавшемся депутате Шурчанове

Председатель Госдумы Федерального Собрания Вячеслав Володин выразил свои соболезнования семье депутата Валентина Шурчанова.

Председатель Госдумы Федерального Собрания Вячеслав Володин выразил свои соболезнования семье депутата Валентина Шурчанова.

Спикер Госдумы отметил, что Шурчанов был настоящим профессионалом своего дела. Он всегда подходил к работе с большой ответственностью.

"Многие годы он посвятил служению людям. Более 20 лет работал в Государственной думе, был одним из самых активных депутатов. Валентина Сергеевича уважали избиратели, он пользовался большим авторитетом у коллег", — сказал он.

Володин отметил, что депутат скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Кроме того, он выразил глубокие соболезнования семье заместителя руководителя фракции КПРФ.