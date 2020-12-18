Новая разработка ученых поможет полицейским находить нарколаборатории

Ученые разработали новый вид сенсоров, благодаря которым правоохранители смогут находить производителей наркотиков.

Ученые разработали новый вид сенсоров, благодаря которым правоохранители смогут находить производителей наркотиков.

В создании прибора приняли участие сразу несколько стран, в том числе Россия. В результате исследований специалисты создали полимер, способный распознавать наркотические вещества в сточных водах.

Полимер установят в специальный прибор, который разместят в канализации. Датчики будут непрерывно мониторить сточные воды, а данные о содержании наркотиков передавать в правоохранительные органы. Таким образом, силовики смогут оперативнее накрывать подпольные лаборатории.