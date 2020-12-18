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20:55   18 Декабря 2020
Общество

Новая разработка ученых поможет полицейским находить нарколаборатории

Новая разработка ученых поможет полицейским находить нарколаборатории

Ученые разработали новый вид сенсоров, благодаря которым правоохранители смогут находить производителей наркотиков. 

В создании прибора приняли участие сразу несколько стран, в том числе Россия. В результате исследований специалисты создали полимер, способный распознавать наркотические вещества в сточных водах.

Полимер установят в специальный прибор, который разместят в канализации. Датчики будут непрерывно мониторить сточные воды, а данные о содержании наркотиков передавать в правоохранительные органы. Таким образом, силовики смогут оперативнее накрывать подпольные лаборатории.

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#наркотики #ученые #нарколаборатория #датчик

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