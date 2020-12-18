Депутат ГД рассказал о роли позитивных новостей о России

Каждая хорошая новость о России является маленьким, но важным вкладом в большую победу государства. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ, телеведущий Петр Толстой.

Каждая хорошая новость о России является маленьким, но важным вкладом в большую победу государства. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ, телеведущий Петр Толстой.

Позитивные новости о стране и ее гражданах играют важную роль для России. Такое мнение озвучил Толстой в эфире медиацентра "Патриот" в процессе церемонии награждения лауреатов премии ФАН "Хорошие новости России".

Депутат также выразил сожаление, что россияне видят очень много негативных новостей о стране. По его словам, трагические и печальные события часто встречаются в повседневной жизни, потому важно суметь собрать долю позитива на этом фоне.

В связи с этим Толстой поблагодарил организаторов и участников премии "Хорошие новости России". Конкурс вобрал в себя большое количество положительных новостей, которых зачастую очень не хватает, отметил телеведущий.